Опубликовано имя сотрудницы пограничной полиции, убитой террористов в Беэр-Шеве

Разрешено к публикации: в результате террористической атаки на автовокзале в Беэр-Шеве была убита сержант пограничной полиции Шира Хая Суслик.

6 октября около 14:30 поступило сообщение о теракте на центральном автовокзале в Беэр-Шеве с применением огнестрельного и холодного оружия. Террорист застрелен.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: в результате теракта были ранены 11 человек. Молодая женщина находилась в критическом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но в итоге констатировали смерть раненой. В больницу "Сорока" направлены 10 раненых: девушка примерно 20 лет в состоянии от средней тяжести до тяжелого (огнестрельное ранение), четверо в состоянии средней тяжести, всем около 20 лет (огнестрельные ранения), пятеро получили легкие ранения и травмы.

Трем людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.