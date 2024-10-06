11-летний мальчик получил тяжелые ожоги в Негеве, он в тяжелом состоянии

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 15:25 поступило сообщение о ребенке, получившем сильные ожоги. Мальчика повезли навстречу автомобилю МАДА неподалеку от Рамат-Матред.

По сообщению медиков, ребенок в возрасте 11 лет получил ожоги второй степени примерно 30% тела, у него также были симптомы отравления продуктами горения.

Оказав ребенку неотложную помощь, его поместили в спасательный вертолет МАДА и отправили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.