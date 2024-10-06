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Израиль

ВМС ЦАХАЛа перехватили три БПЛА над Средиземным морем, в северной и центральной части побережья

время публикации: 06 октября 2024 г., 04:58 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 05:32
ВМС ЦАХАЛа перехватили три БПЛА над Средиземным морем, в северной и центральной части побережья
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что ракетный корвет в северной части израильского побережья Средиземного моря успешно перехватил два беспилотных летательных аппарата, запущенных с востока.

Также был перехвачен БПЛА над морем в центральной части израильского побережья Средиземного моря, в районе Гуш-Дана.

Поскольку в обоих случаях перехват осуществлялся над морем, тревога на территории Израиля активирована не была.

Пострадавших нет.

Израиль
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