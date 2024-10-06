ВМС ЦАХАЛа перехватили три БПЛА над Средиземным морем, в северной и центральной части побережья

ЦАХАЛ сообщает, что ракетный корвет в северной части израильского побережья Средиземного моря успешно перехватил два беспилотных летательных аппарата, запущенных с востока.

Также был перехвачен БПЛА над морем в центральной части израильского побережья Средиземного моря, в районе Гуш-Дана.

Поскольку в обоих случаях перехват осуществлялся над морем, тревога на территории Израиля активирована не была.

Пострадавших нет.