ВМС ЦАХАЛа перехватили три БПЛА над Средиземным морем, в северной и центральной части побережья
время публикации: 06 октября 2024 г., 04:58 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 05:32
ЦАХАЛ сообщает, что ракетный корвет в северной части израильского побережья Средиземного моря успешно перехватил два беспилотных летательных аппарата, запущенных с востока.
Также был перехвачен БПЛА над морем в центральной части израильского побережья Средиземного моря, в районе Гуш-Дана.
Поскольку в обоих случаях перехват осуществлялся над морем, тревога на территории Израиля активирована не была.
Пострадавших нет.