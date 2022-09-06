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    В Израиле

    Телеканал "Кешет": Израиль, несмотря на войну, депортирует в Украину учащуюся 12-го класса и ее мать

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    Телеканал
    Flash90. Фото: М.Альстер

    Во вторник, 6 сентября, телеканал "Кешет" рассказал историю Оксаны и Лизы Кузьминых, получивших предписание в течение 14 дней покинуть Израиль, несмотря на то, что единственный дом, в который могли бы вернуться, находится в Херсоне.

    Оксана и 18-летняя Лиза, ученица 12-го класса израильской школы, живут в Израиле 10 лет. Оксана приехала в страну в качестве туристки, где вышла замуж за израильтянина. В 2019 году, после восьми лет совместной жизни, ее муж умер.

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    Сайт "Мако" пишет, что Лиза, привезенная в Израиль ребенком, заканчивает израильскую школу, является членом сборной страны по гандболу. Девушка, друзья и одноклассники которой уже получили повестки в армию, мечтает о службе в ЦАХАЛе.

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    Вопрос о дальнейшем пребывании Кузьминых рассматривался комиссией МВД по гуманитарным вопросам. Первая встреча состоялась в феврале, через несколько часов после начала войны в Украине. По словам Оксаны, она в тот день была на нервах, так как ее сын – солдат армии Украины. Спустя полгода после той встречи они получили предписание в течение 14 дней покинуть Израиль.

    В письме, подписанной Адас Дрикс, главой комиссии по гуманитарным вопросам, сказано, что "продолжительный срок пребывания в Израиле не является сам по себе гуманитарным основанием для получения статуса в Израиле", поэтому было решено не передавать их дело на рассмотрение межминистерской комиссии.

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    В письме также указано, что у Оксаны в Израиле нет родственников кроме ее дочери, тогда как в Украине у нее есть сын и сестра, с которыми она поддерживает связь.

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    Из МВД на запрос телеканала ответили, что Оксана впервые приехала в 2011 году по туристической визе. В 2012 года она подавала прошение о получении статуса на основании брака с израильтянином, но ей было отказано из-за подозрений в том, что брак – фиктивный. Спустя год аналогичное прошение было подано ее мужем, но через несколько месяцев пара сообщила, что они расстались. В 2015 году супруги вновь стали жить вместе и подали новое прошение, но снова был получен отказ.

    В июле 2019 года мужчина попал в больницу. В МВД утверждают, что в это время Оксана уехала в Украину. В августе мужчина умер, а Оксана и Лиза вновь подали прошение об урегулировании статуса по гуманитарным соображениям, утверждая, что брак был настоящим, а не фиктивным, и она ухаживала в больнице за мужем. Но ей вновь отказали на том основании, что Израиль не был центром их жизни.

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