ЦАХАЛ: квартира террориста, убившего трех израильтян в Тель-Авиве, разрушена

В ночь на вторник, 6 сентября, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Дженин для проведения операции по частичному разрушению дома Раэда Хазема, совершившего 7 апреля теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве и убившего троих израильтян, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Утром 6 сентября пресс-служба ЦАХАЛа объявила: квартира террориста в Дженине разрушена.

ЦАХАЛ подтверждает сообщения СМИ о том, что во время проведения операции военные были атакованы боевиками и местными жителями, использовавшими огнестрельное оружие, взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью и камни. Был открыт ответный огонь, цели были поражены. Среди израильских военных пострадавших нет, подчеркивается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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Приказ о разрушении квартиры террориста, расположенной в восточной части Дженина, был подписан еще в мае (для последующего разрушения жилье было размечено через три недели после теракта в Тель-Авиве). Однако исполнение приказа откладывалось из-за сложной оперативной обстановки.

Для проведения операции были задействованы значительные силы ЦАХАЛа, в Дженин ввели инженерную технику. Город был блокирован. На крышах зданий разместили снайперов.

Агентство Maan сообщает об одном убитом и 16 раненых жителях Дженина (один из раненых в критическом состоянии) в ходе столкновений в ночь на 6 сентября.

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Названо имя убитого боевика: Мухаммад Сабан. В соцсетях распространены его фотографии с автоматической винтовкой в руках. К какой группировке он принадлежал, пока неизвестно.

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Теракт в Тель-Авиве. 7.04.2022

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Вечером в четверг, 7 апреля, около 21:00 в службы спасения и полицию начали поступать сообщения о стрельбе на одной из самых оживленных улиц Тель-Авива – улице Дизенгоф, на которой сосредоточено большое количество кафе и баров.

По словам свидетелей, стрельба началась в баре "Илка", расположенном в доме номер 148. Террорист перед тем, как открыть стрельбу, выкрикнул: "Аллах ахбар".

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В 21:20 корреспондент "Кан Бет" передавал, что стрельба продолжается. Возможно, стреляли гражданские лица, пытаясь обезвредить предполагаемого террориста.

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Тамар Альмог, журналист телеканала "Кан-11", находящаяся в районе пересечения улиц Дизенгоф и Нордау, передала, что был слышен взрыв на крыше или на верхних этажах одного из домов.

Представители службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили о шести раненых, состояние двух из которых критическое, остальные ранены тяжело. Раненые доставлены в больницу "Ихилов". Позднее в "Ихилов" были доставлены еще четверо раненых. Двое раненых самостоятельно добрались до больницы "Вольфсон" в Холоне.

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Исраэль Вайнгертен, парамедик МАДА, прибывшим одним из первых на место теракта, рассказывал, что он обнаружил шестерых раненых лежащими на тротуаре возле одного из баров.

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Из больницы "Ихилов" сообщили о смерти двух раненых в результате теракта.

В 22:00 стало известно, что полиция окружила дом номер 176 на улице Дизенгоф, находящийся примерно в 200 метрах от бара, в котором произошла стрельба. На крыше здания были замечены подозрительные люди. После проверки здания оцепление было снято.

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К операции по задержанию вооруженных террористов были привлечены военнослужащие, переброшенные в город около недели назад в связи с последней волной теракта. Также в операции участвовали бойцы спецназа "Сайерет Маткаль", антитеррористического подразделения и подразделения "Шальдаг", относящегося к ВВС, и использующего в своих операциях высокотехнологичное оборудование.

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В то время, когда в центре города проходила спецоперация, на военной базе "Кирия" проходило совещание, в котором принимали участие министр обороны Бени Ганц, начальник генштаба Ави Кохави, начальник оперативного отдела Одед Басьюк. Позднее к обсуждению присоединились глава правительства Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев. Было принято решение направить дополнительные силы полиции и армии в район Гуш-Дана.

Полиция сообщила, что, согласно имеющейся информации и данным с камер наблюдения, террорист был один, а не двое, как предполагалось сначала. Также через почти четыре часа после теракта было опубликовано видео с камеры наблюдения, установленной недалеко от места теракта. На видео, как полагают полиция и спецслужба, запечатлен террорист. Полиция попросила всех, кто узнал человека, запечатленного на видео, позвонить по телефону 100.

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Но ликвидирован террорист был только рано утром 8 апреля. Он сумел добраться и укрыться в Яффо.

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Жертвами теракта стали трое израильтян: 28-летний Томер Морад, 27-летний Эйтам Магини и 35-летний Барак Лопен.