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    В Израиле

    Силы ЦАХАЛа действуют в Дженине

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    Силы ЦАХАЛа действуют в Дженине
    AP Photo/Majdi Mohammed

    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что подразделения Армии обороны Израиля в настоящий момент действуют в лагере беженцев Дженин.

    Согласно сообщениям палестинских источников, силы ЦАХАЛа задержали в Дженине Мухаммада Нагнию, одного из командиров "Бригад мучеников аль-Аксы" в лагере и бывшего заключенного израильских тюрем.

    Позже пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт задержания, уточнив, что задержанный стоял за рядом недавних терактов в Иудее и Самарии.

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    Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, во время задержания палестинские боевики открыли огонь по бойцам МАГАВа, в результате ответного огня были раненые.

    Новая операция ЦАХАЛа в Дженине проводится всего два дня спустя после того, как 4 сентября в лагере беженцев Дженин была проведена операция с целью захвата или нейтрализации разыскиваемых террористов ХАМАСа. Это была первая масштабная операция в данном районе после проведения операции "Бейт ве-Ган", которая проводилась 3-5 июля 2023 года.

    Позже пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции были задержаны трое боевиков ХАМАСа. ЦАХАЛ назвал имя одного из задержанных – Уарэд Шарим, который был командиром ячейки, запускавшей ракеты из Дженина. У задержанных было конфисковано оружие, в том числе винтовки М-16. Все задержанные переданы для допросов в ШАБАК.

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    Палестинские источники подтверждали факт задержания Уарэда Шарима и называли имена двух других задержанных – Масаба Джайсы и Абдуллы Сабаха (по словам его отца, он пережил пять покушений).

    Судя по имеющимся данным, все задержанные входили в "Батальон аль-Айяш", созданный ХАМАСом в Самарии. Группировка была названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в Газе в январе 1996 года.

    Информация уточняется.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Сентября 2023
    Операция по задержанию террористов ХАМАСа в Дженине. Подробности
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