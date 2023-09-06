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    В Израиле

    Солдаты на учениях нашли в оливковой роще в Западной Галилее тела двух мужчин

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба МАДА

    Тела двух мужчин в возрасте около 30 лет без признаков жизни были найдены утром в среду, 6 сентября, в оливковой роще возле деревни Абу-Снан в Западной Галилее.

    Находка была сделана группой военнослужащих ЦАХАЛа, проходивших подготовку по ориентированию на местности. Вызванные солдатами медики службы скорой помощи МАДА констатировали факт смерти обоих от огнестрельных ранений.

    Позднее было установлено, что погибшие - родные братья из деревни Джадейда-Макр Яхья и Омар Альсаади, были застрелены с близкого расстояния, когда сидели в автомобиле. Полиция подозревает, что убийство связано с расстрелом четырех человек в роще возле Абу-Снана две недели назад.

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    Напомним, что 22 августа возле Абу-Снана неизвестными были расстреляны четыре человека. Они скончались от полученных ран до приезда "скорых". Бойня также произошла в районе принадлежащих деревне сельхозпосадок.

    Один из убитых баллотировался на пост главы местного совета Абу-Снана, и был ведущим кандидатом.

    Пресс-секретарь полиции полковник Эли Леви, приехав на место преступления, заявил журналистам, что полиция проверяет все версии, но на данном этапе не обнаружено связи между убийством и тем, что один из погибших был кандидатом на пост главы местного совета.

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    В "Бен-Гурионе" задержан подозреваемый в убийстве четырех человек в деревне Абу-Снан
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    Стрельба возле деревни Абу-Снан: убиты четыре человека
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