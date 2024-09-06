Отстраненный за роман с подчиненной подполковник получил высокий пост в армии

Бывший высокопоставленный офицер штаба Южного военного округа, подполковник ЦАХАЛа А., который был отстранен от должности за роман с подчиненной и за провал разведки 7 октября, получил должность представителя ЦАХАЛа в Национальной киберсистеме Израиля.

Как отмечает журналист "Едиот Ахронот" Итамар Айхнер, против подполковника не было начато расследование, поскольку взаимоотношения с подчиненной были с обоюдного согласия и поскольку он был отстранен от службы.

Тем не менее, подполковник не был демобилизован из армии и останется в ЦАХАЛе, по меньшей мере, до завершения расследования деятельности армии и служб безопасности, предшествовавшей 7 октября.