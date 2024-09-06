"Дело 2000": Арнон Мозес нанял нового адвоката – жену адвоката госсвидетеля Нира Хефеца

Владелец медиаконцерна "Едиот Ахронот" Арнон Мозес, проходящий одним из обвиняемых в рамках так называемого "Дела 2000" против Биньямина Нетаниягу, заменил своего юридического представителя.

Это обстоятельство было бы незначительным, если бы не одно но: новая представительница Арнона Мозеса, адвокат Шарон Кланман, является супругой адвоката Илана Софера, который представляет государственного свидетеля по другому делу против Нетаниягу, "Делу 4000", – Нира Хефеца. Об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, новостная служба 13 канала ИТВ.

Напомним, предыдущие адвокаты Арнона Мозеса, Навит Негев и Ирис Нив-Сабаг, подали накануне в отставку. Адвокаты уведомили суд, что с этого момента интересы Арнона Мозеса будет представлять адвокат Шарон Клайман.

В "деле 2000" расследуются контакты между Биньямином Нетаниягу и владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Согласно подозрениям, в обмен на публикации по улучшению имиджа Биньямин Нетаниягу оказывал концерну некоторые услуги (поиск инвесторов для концерна, запрет на распространение бесплатных газет).

В частности, суд рассматривает процесс утверждения "закона Исраэль а-Йом", запрещающего бесплатное распространение газет в Израиле. Обвинение утверждает, что Нетаниягу продвигал этот законопроект. Помимо прочего, это утверждение опирается на тот факт, что законопроект не утверждался межминистерской комиссией по законодательству. Защита, со своей стороны, утверждает, что Нетаниягу не только не продвигал законопроект, но и пытался заблокировать его продвижение.