В больнице "Эмек" скончались двое детей, найденных возле деревни Зарзир
время публикации: 06 сентября 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 16:24
Из больницы "Эмек" в Афуле сообщили, что врачам не удалось спасти жизни четырехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика, доставленных в критическом состоянии.
МАЛА сообщила ранее, что дети были найдены возле деревни Зарзир, на севере страны. Они были без сознания.
Обстоятельства, приведшие к смерти детей, пока неизвестны. Не исключено, что речь идет об отравлении.