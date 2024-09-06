x
06 сентября 2024
|
последняя новость: 16:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2024
|
06 сентября 2024
|
последняя новость: 16:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В больнице "Эмек" скончались двое детей, найденных возле деревни Зарзир

время публикации: 06 сентября 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 16:24
В больнице "Эмек" скончались двое детей, найденных возле деревни Зарзир
Пресс-служба МАДА

Из больницы "Эмек" в Афуле сообщили, что врачам не удалось спасти жизни четырехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика, доставленных в критическом состоянии.

МАЛА сообщила ранее, что дети были найдены возле деревни Зарзир, на севере страны. Они были без сознания.

Обстоятельства, приведшие к смерти детей, пока неизвестны. Не исключено, что речь идет об отравлении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2024

Возле деревни Зарзир на севере страны найдены двое маленьких детей в бессознательном состоянии