В больнице "Эмек" скончались двое детей, найденных возле деревни Зарзир

Из больницы "Эмек" в Афуле сообщили, что врачам не удалось спасти жизни четырехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика, доставленных в критическом состоянии.

МАЛА сообщила ранее, что дети были найдены возле деревни Зарзир, на севере страны. Они были без сознания.

Обстоятельства, приведшие к смерти детей, пока неизвестны. Не исключено, что речь идет об отравлении.