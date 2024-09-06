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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 сентября: удары по целям от севера до юга сектора

время публикации: 06 сентября 2024 г., 06:25 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 06:27
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 сентября: удары по целям от севера до юга сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 6 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере, в центре и юге сектора Газы. Интенсивность ночных боевых действий несколько возросла по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту рядом с мечетью Бадр в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в южных районах города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Хаддад в районе Таль аль-Хауа, в южной части города Газы, есть убитые; ЦАХАЛ взорвал несколько зданий в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о шести убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Ради в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: артиллерия и ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Нусейрата.

На юге сектора: источники в Газе сообщали о сильных взрывах в Рафахе; бронетехника ЦАХАЛа обстреливала цели на северо-западе Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 6 сентября.

Израиль
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