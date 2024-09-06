Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 6 сентября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 27-37, в Беэр-Шеве – 21-32, в Мицпе-Рамоне – 20-31, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-34, на Голанских высотах – 21-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-воскресенье температура немного повысится. В понедельник – без существенных изменений.