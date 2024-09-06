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Израиль

Начальник Генштаба ЦАХАЛа провел оценку ситуации в районе Голанских высот

время публикации: 06 сентября 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 18:16

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви совместно с командующим Северным военным округом генерал-майором Ори Гординым и командиром 210-й дивизии Яиром Плаем провел оценку ситуации в районе Голанских высот.

Речь шла о возобновленной подготовке к наступательным и оборонительным действиям, а также укреплении инженерных заграждений на границе.

Герци А-Леви подчеркнул, что ЦАХАЛ очень сосредоточен на борьбе с "Хизбаллой", число боевиков и их объектов, уничтоженных на юге Ливана в последние месяцы, весьма значительно.

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