Начальник Генштаба ЦАХАЛа провел оценку ситуации в районе Голанских высот
время публикации: 06 сентября 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 18:16
Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви совместно с командующим Северным военным округом генерал-майором Ори Гординым и командиром 210-й дивизии Яиром Плаем провел оценку ситуации в районе Голанских высот.
Речь шла о возобновленной подготовке к наступательным и оборонительным действиям, а также укреплении инженерных заграждений на границе.
Герци А-Леви подчеркнул, что ЦАХАЛ очень сосредоточен на борьбе с "Хизбаллой", число боевиков и их объектов, уничтоженных на юге Ливана в последние месяцы, весьма значительно.