ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных зданий "Хизбаллы" на юге Ливана

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных зданий "Хизбаллы" в районе деревни Итарун на юге Ливана.

Кроме того, атаке с воздуха подверглась военная инфраструктура организации в районе Байт-Лифа. Артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по огневым позициям противника в районах Шуба и Кфар Хаммам.

После сигнала тревоги, сработавшего в 15:14 на севере Израиля, было выявлено и сбито несколько подозрительных воздушных целей, в районе Абирим произошло возгорание. Пострадавших нет.