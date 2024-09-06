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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных зданий "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 06 сентября 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 17:52
ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных зданий "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных зданий "Хизбаллы" в районе деревни Итарун на юге Ливана.

Кроме того, атаке с воздуха подверглась военная инфраструктура организации в районе Байт-Лифа. Артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по огневым позициям противника в районах Шуба и Кфар Хаммам.

После сигнала тревоги, сработавшего в 15:14 на севере Израиля, было выявлено и сбито несколько подозрительных воздушных целей, в районе Абирим произошло возгорание. Пострадавших нет.

Израиль
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