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Израиль

ЦАХАЛ расследует обстоятельства, при которых Аиша Нур Эзги была смертельно ранена

время публикации: 06 сентября 2024 г., 17:25 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 17:58
ЦАХАЛ расследует обстоятельства, при которых Аиша Нур Эзги была смертельно ранена
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе волнений в деревне Байта, силы безопасности открыли огонь в направлении зачинщика беспорядков, бросавшего камни и представлявшего собой опасность для израильских военнослужащих.

Утверждение о том, что американская активистка турецкого происхождения Аиша Нур Эзги была смертельно ранена во время этого инцидента, проверяется.

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