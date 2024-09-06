ЦАХАЛ расследует обстоятельства, при которых Аиша Нур Эзги была смертельно ранена
время публикации: 06 сентября 2024 г., 17:25 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 17:58
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе волнений в деревне Байта, силы безопасности открыли огонь в направлении зачинщика беспорядков, бросавшего камни и представлявшего собой опасность для израильских военнослужащих.
Утверждение о том, что американская активистка турецкого происхождения Аиша Нур Эзги была смертельно ранена во время этого инцидента, проверяется.