ЦАХАЛ расследует обстоятельства, при которых Аиша Нур Эзги была смертельно ранена

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе волнений в деревне Байта, силы безопасности открыли огонь в направлении зачинщика беспорядков, бросавшего камни и представлявшего собой опасность для израильских военнослужащих.

Утверждение о том, что американская активистка турецкого происхождения Аиша Нур Эзги была смертельно ранена во время этого инцидента, проверяется.