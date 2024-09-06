ЦАХАЛ опровергает сообщения о завершении операции в Дженине и публикует промежуточный отчет. Видео

Командование ЦАХАЛа заявляет, что операция "Летние лагеря" в Дженине и других районах Иудеи и Самарии продолжается – вопреки сообщениям источников в ПА о том, что израильские силы выведены из Дженина и всех лагерей беженцев.

Пресс-служба ЦАХАЛа публикует промежуточный отчет, согласно которому, за полторы недели операции в районе Дженина были ликвидированы 14 террористов (в их числе командир боевиков ХАМАСа Уасам Хазэм), задержаны более 30 подозреваемых, нейтрализовано около 30 мин. По целям в этом районе было нанесено четыре авиаудара. Сообщается о ликвидации инфраструктуры террора – в частности, подземного склада оружия, спрятанного под мечетью, и лаборатории по производству взрывчатки.