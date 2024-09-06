Опрос "Mаарива": "Ликуд" и "Махане Мамлахти" укрепляются, "Демократим" теряют мандаты

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" стала бы крупнейшей фракцией с 23 мандатами, что на 2 мандата больше, чем неделю назад.

Партия "Махане Мамлахти" также укрепляется на один мандат и набирает 22 мандата. НДИ и "Еш Атид" сохраняют свои позиции с 15 и 13 мандатами соответственно, "Оцма Йегудит" и ШАС также сохраняют по 9 мандатов.

"Демократим" теряют два мандата и набирают только 8 мандатов. "Яадут а-Тора" возвращается к своим 7 мандатам, ХАДАШ-ТААЛ сохраняет 6 мандатов, а РААМ и "Ционут Датит" – по 4 мандата.

При выборе между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем действующего премьера предпочитают 42%, тогда как лидера "Махане Мамлахти" готовы поддержать только 40%.

Нетаниягу обходит также Яира Лапида (45% против 36%) и Авигодра Либермана (43% против 35%).

Нафтали Беннета готовы поддержать 49% и в противостоянии с ним Нетаниягу получает только 34% поддержки.