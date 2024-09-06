x
06 сентября 2024
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2024
|
06 сентября 2024
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Mаарива": "Ликуд" и "Махане Мамлахти" укрепляются, "Демократим" теряют мандаты

время публикации: 06 сентября 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 09:15
Опрос "Mаарива": "Ликуд" и "Махане Мамлахти" укрепляются, "Демократим" теряют мандаты
Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" стала бы крупнейшей фракцией с 23 мандатами, что на 2 мандата больше, чем неделю назад.

Партия "Махане Мамлахти" также укрепляется на один мандат и набирает 22 мандата. НДИ и "Еш Атид" сохраняют свои позиции с 15 и 13 мандатами соответственно, "Оцма Йегудит" и ШАС также сохраняют по 9 мандатов.

"Демократим" теряют два мандата и набирают только 8 мандатов. "Яадут а-Тора" возвращается к своим 7 мандатам, ХАДАШ-ТААЛ сохраняет 6 мандатов, а РААМ и "Ционут Датит" – по 4 мандата.

При выборе между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем действующего премьера предпочитают 42%, тогда как лидера "Махане Мамлахти" готовы поддержать только 40%.

Нетаниягу обходит также Яира Лапида (45% против 36%) и Авигодра Либермана (43% против 35%).

Нафтали Беннета готовы поддержать 49% и в противостоянии с ним Нетаниягу получает только 34% поддержки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 августа 2024

Опрос "Mаарива": снова равенство между "Ликудом" и "Махане Мамлахти"