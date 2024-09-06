ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" в здании на юге Ливана. Видео

В пятницу, 6 сентября, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в деревне Аль-Матмура, на юге Ливана (менее чем в 1 км от границы с Израилем), в котором были замечены террористы "Хизбаллы".

ЦАХАЛ сообщает, что за последние часы были зафиксирован ряд пусков ракет из Ливана, в том числе по Метуле. Пострадавших нет. Тревоги не было (видимо, обстрел велся противотанковыми ракетами). Было попадание в здание в Метуле, возник пожар.