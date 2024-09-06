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Израиль

ДТП в деревне Манда: двое детей пяти и девяти лет в тяжелом состоянии

время публикации: 06 сентября 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 13:45
ДТП в деревне Манда: двое детей пяти и девяти лет в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Двое детей в возрасте пяти и девяти лет пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Манда на севере Израиля.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим неотложную помощь на месте, после чего на машинах реанимационной помощи отправили их в больницу.

Дети находятся в тяжелом состоянии, у обоих серьезные черепно-мозговые травмы.

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