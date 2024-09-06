ДТП в деревне Манда: двое детей пяти и девяти лет в тяжелом состоянии

Двое детей в возрасте пяти и девяти лет пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Манда на севере Израиля.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим неотложную помощь на месте, после чего на машинах реанимационной помощи отправили их в больницу.

Дети находятся в тяжелом состоянии, у обоих серьезные черепно-мозговые травмы.