ДТП в деревне Манда: двое детей пяти и девяти лет в тяжелом состоянии
время публикации: 06 сентября 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 13:45
Двое детей в возрасте пяти и девяти лет пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Манда на севере Израиля.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим неотложную помощь на месте, после чего на машинах реанимационной помощи отправили их в больницу.
Дети находятся в тяжелом состоянии, у обоих серьезные черепно-мозговые травмы.
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