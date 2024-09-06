Адвокаты, представлявшие Арнона Мозеса в "деле 2000", подали в отставку
время публикации: 06 сентября 2024 г., 00:19 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 00:19
Адвокаты Навит Негев и Ирис Нив-Сабаг, представлявшие интересы главы концерна "Едиот Ахронот" Арнона Мозеса в "деле 2000", в котором главным фигурантом является Биньямин Нетаниягу, подали в отставку. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".
Адвокаты уведомили суд, что с этого момента интересы Арнона Мозеса будет представлять адвокат Шарон Клайман.
В "деле 2000" расследуются контакты между Биньямином Нетаниягу и владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Согласно подозрениям, в обмен на публикации по улучшению имиджа Биньямин Нетаниягу оказывал концерну некоторые услуги (поиск инвесторов для концерна, запрет на распространение бесплатных газет).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2024