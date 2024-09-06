Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6 сентября: завершается длительная операция в Дженине

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 сентября действовали в Дженине и около Дженина, в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Аль-Лубан аш-Шаркии), около Бейт-Лехема (в Даэйшэ, Заатаре), в Анате (к северу от Иерусалима).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Источники в ПА заявляют, что ЦАХАЛ завершает операцию в Дженине и выводит свои силы из города. По данным минздрава ПА, за десять дней операции в Дженине в ходе столкновений с израильскими военными было 22 убитых. Судя по опубликованному списку, в него включены не только убитые в самом Дженине, но и убитые около Дженина.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 сентября.