Источники: ЦАХАЛ вывел свои силы из лагерей беженцев и Дженина

Источники в ПА заявляют, что к утру 6 сентября ЦАХАЛ вывел свои силы из всех лагерей беженцев в Иудее и Самарии, где военные действовали в течение последних десяти дней в рамках операции "Летние лагеря".

Ранее сообщалось о выводе сил ЦАХАЛа из Дженина.

По данным минздрава ПА, за десять дней операции в Дженине в ходе столкновений с израильскими военными было 22 убитых. Судя по опубликованному списку, в него включены не только убитые в самом Дженине, но и убитые около Дженина.

Пресс-служба ЦАХАЛа эти сведения пока не комментирует.