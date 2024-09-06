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Израиль

Источники: ЦАХАЛ вывел свои силы из лагерей беженцев и Дженина

время публикации: 06 сентября 2024 г., 08:28 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 08:32
Источники: ЦАХАЛ вывел свои силы из лагерей беженцев и Дженина
Nasser Ishtayeh/Flash90

Источники в ПА заявляют, что к утру 6 сентября ЦАХАЛ вывел свои силы из всех лагерей беженцев в Иудее и Самарии, где военные действовали в течение последних десяти дней в рамках операции "Летние лагеря".

Ранее сообщалось о выводе сил ЦАХАЛа из Дженина.

По данным минздрава ПА, за десять дней операции в Дженине в ходе столкновений с израильскими военными было 22 убитых. Судя по опубликованному списку, в него включены не только убитые в самом Дженине, но и убитые около Дженина.

Пресс-служба ЦАХАЛа эти сведения пока не комментирует.

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