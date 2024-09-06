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Израиль

Стрельба в Рош-Пине, тяжело ранен молодой мужчина

время публикации: 06 сентября 2024 г., 03:20 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 05:21
В Рош-Пине тяжело ранен юноша
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 6 сентября в больницу "Зив" в Цфате в бессознательном состоянии был доставлен молодой мужчина, который получил тяжелые огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Рош-Пине.

Судя по имеющейся информации, речь идет о криминальном инциденте (не о теракте).

Полиция проводит расследование.

По данным следствия, был ранен 23-летний житель Эйн аль-Асада.

Израиль
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