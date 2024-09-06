Стрельба в Рош-Пине, тяжело ранен молодой мужчина

В ночь на 6 сентября в больницу "Зив" в Цфате в бессознательном состоянии был доставлен молодой мужчина, который получил тяжелые огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Рош-Пине.

Судя по имеющейся информации, речь идет о криминальном инциденте (не о теракте).

Полиция проводит расследование.

По данным следствия, был ранен 23-летний житель Эйн аль-Асада.