Стрельба в Рош-Пине, тяжело ранен молодой мужчина
время публикации: 06 сентября 2024 г., 03:20 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 05:21
В ночь на 6 сентября в больницу "Зив" в Цфате в бессознательном состоянии был доставлен молодой мужчина, который получил тяжелые огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в Рош-Пине.
Судя по имеющейся информации, речь идет о криминальном инциденте (не о теракте).
Полиция проводит расследование.
По данным следствия, был ранен 23-летний житель Эйн аль-Асада.