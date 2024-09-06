Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти детей из деревни Зарзир. Уточняется, что два брата, одному из которых было полтора года, другому четыре, были доставлены в больницу "Эмек" в Афуле из дома в Зарзире, а не найдены возле деревни, как сообщалось ранее.

Мальчики были без сознания, в критическом состоянии. В больнице врачи были вынуждены констатировать их смерть.

В деревню Зарзир прибыли силы полиции Северного округа, чтобы выяснить, что стало причиной смерти братьев.