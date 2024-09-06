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Израиль

Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти детей из деревни Зарзир

время публикации: 06 сентября 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 17:18
Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти детей из деревни Зарзир
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти детей из деревни Зарзир. Уточняется, что два брата, одному из которых было полтора года, другому четыре, были доставлены в больницу "Эмек" в Афуле из дома в Зарзире, а не найдены возле деревни, как сообщалось ранее.

Мальчики были без сознания, в критическом состоянии. В больнице врачи были вынуждены констатировать их смерть.

В деревню Зарзир прибыли силы полиции Северного округа, чтобы выяснить, что стало причиной смерти братьев.

Израиль
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В больнице "Эмек" скончались двое детей, найденных возле деревни Зарзир