Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти детей из деревни Зарзир
время публикации: 06 сентября 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 17:18
Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти детей из деревни Зарзир. Уточняется, что два брата, одному из которых было полтора года, другому четыре, были доставлены в больницу "Эмек" в Афуле из дома в Зарзире, а не найдены возле деревни, как сообщалось ранее.
Мальчики были без сознания, в критическом состоянии. В больнице врачи были вынуждены констатировать их смерть.
В деревню Зарзир прибыли силы полиции Северного округа, чтобы выяснить, что стало причиной смерти братьев.