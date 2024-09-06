"Вафа": в деревне Кариут в районе Шхема погибла 13-летняя палестинская девочка

Палестинское агентство "Вафа" утверждает, что в деревне Кариут в районе Шхема в ходе столкновений между поселенцами и палестинцами погибла 13-летняя палестинская девочка. В нее попала пуля, когда она находилась у себя дома. Девочку доставили в больницу "Рафидия" в Шхеме, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

Сообщалось также, что поселенцы, ворвавшиеся в деревню Кариут, "штурмовали дома, поджигали деревья и забрасывали местных жителей камнями".