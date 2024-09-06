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Израиль

"Вафа": в деревне Кариут в районе Шхема погибла 13-летняя палестинская девочка

время публикации: 06 сентября 2024 г., 19:25 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 19:31
Деревня Кариут
Википедия. Фото: Адирель

Палестинское агентство "Вафа" утверждает, что в деревне Кариут в районе Шхема в ходе столкновений между поселенцами и палестинцами погибла 13-летняя палестинская девочка. В нее попала пуля, когда она находилась у себя дома. Девочку доставили в больницу "Рафидия" в Шхеме, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

Сообщалось также, что поселенцы, ворвавшиеся в деревню Кариут, "штурмовали дома, поджигали деревья и забрасывали местных жителей камнями".

Израиль
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