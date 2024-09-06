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Израиль

ХАМАС опубликовал видео с Гиршем Гольдбергом

время публикации: 06 сентября 2024 г., 02:13 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 02:16
ХАМАС опубликовал видео с Гиршем Гольдбергом

ХАМАС продолжает в рамках акции "психологического террора" публиковать видео с похищенными и недавно убитыми израильтянами. В ночь на 6 сентября было опубликовано видео с участием Гирша Гольдберга-Полина.

У Гирша Гольдберга-Полина кроме израильского было американское гражданство. В этом видео он, обращаясь к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, просит остановить войну в Газе и вернуть его домой. Пытаясь сдержать слезы, он обращается к близким: "Ради меня будьте сильными, я очень надеюсь, что скоро вернусь домой".

Это видео было опубликовано "Бригадами Изаддина аль-Касама" (боевым крылом ХАМАСа).

Тело Гирша вместе с телами еще пяти заложников было обнаружено 31 августа израильскими военными в туннеле ХАМАСа в районе Рафиаха. Эксперты установили, что причиной смерти израильтян стали пулевые ранения в голову и в другие части тела. Они были убиты за несколько дней до обнаружения их тел.

3 сентября ХАМАС опубликовал видео с Эден Иерушалми из шестерки убитых заложников, 4 сентября – с Кармель Гат и Алексом Лобановым.

Израиль
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