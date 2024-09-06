На прошлой неделе в секторе Газы, а также в Иудее и Самарии были уничтожены более 130 террористов

На прошлой неделе силы ЦАХАЛа интенсивно действовали на всей территории Иудеи, Самарии, а также на севере сектора Газы. В Дженине, Туль-Кареме и Аль-Фараа были проведены масштабные операции, в ходе которых были уничтожены около 35 террористов и еще не менее 45 арестованы. Кроме того, были конфискованы десятки единиц оружия и взрывных устройств.

На севере сектора Газы было осуществлено не менее 50 операций, целью которых было разрушение военных объектов ХАМАСа, объектов террористической инфраструктуры и складов оружия. Также ЦАХАЛ уничтожил десятки пусковых установок, нацеленных на населенные пункты Израиля.

Кроме того, были ликвидировали более 100 террористов и обнаружено несколько туннелей, 40 объектов террористической инфраструктуры, спрятанных террористами в школах и других гуманитарных объектах, были выявлены и уничтожены.