ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа на юге Ливана

Около 4 часов утра 7 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля передала: "ЦАХАЛ атакует цели в Ливане. Подробности будут опубликованы позже".

Примерно в 4:30 армейская пресс-служба уточнила: "В ночь на пятницу ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру и объекты террористической организации ХАМАС на юге Ливана".

"ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и считает государство Ливан ответственным за все обстрелы с его территории", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ЦАХАЛ нанес удары по целям около деревни Клайлэ (к юго-востоку от Тиры, юго-западный Ливан). По данным телеканала, по целям было выпущено три ракеты. Сведений о пострадавших не поступало.

Взрывы были слышны в Тире.

Израильские СМИ сообщают, что было выпущено шесть ракет по офису ХАМАСа в лагере беженцев Рашидия в Тире.

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Боевики ХАМАСа не могли действовать на юге Ливана без согласования с ливанской "Хизбаллой". Однако ЦАХАЛ, судя по всему, не получал приказа атаковать какие-либо объекты "Хизбаллы" после вчерашнего массированного ракетного обстрела израильской территории из Ливана.

Глава правительства Ливана Наджиб Микати осудил ракетные обстрелы территории Израиля. Он также сообщил, что ливанские военные совместно с миротворческим контингентом ООН в Южном Ливане (UNIFIL) разыскивают тех, кто осуществил запуск ракет с тем, чтобы арестовать их.