adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 25°
Тель-Авив:
12 - 25°
Эйлат:
19 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.564 ₪ 3.888 ₪
Иерусалим:
11 - 25°
Тель-Авив:
12 - 25°
Эйлат:
19 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа на юге Ливана

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа на юге Ливана
    Ofer Zidon/Flash90.

    Около 4 часов утра 7 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля передала: "ЦАХАЛ атакует цели в Ливане. Подробности будут опубликованы позже".

    Примерно в 4:30 армейская пресс-служба уточнила: "В ночь на пятницу ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру и объекты террористической организации ХАМАС на юге Ливана".

    "ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и считает государство Ливан ответственным за все обстрелы с его территории", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ЦАХАЛ нанес удары по целям около деревни Клайлэ (к юго-востоку от Тиры, юго-западный Ливан). По данным телеканала, по целям было выпущено три ракеты. Сведений о пострадавших не поступало.

    Взрывы были слышны в Тире.

    Израильские СМИ сообщают, что было выпущено шесть ракет по офису ХАМАСа в лагере беженцев Рашидия в Тире.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    Боевики ХАМАСа не могли действовать на юге Ливана без согласования с ливанской "Хизбаллой". Однако ЦАХАЛ, судя по всему, не получал приказа атаковать какие-либо объекты "Хизбаллы" после вчерашнего массированного ракетного обстрела израильской территории из Ливана.

    Глава правительства Ливана Наджиб Микати осудил ракетные обстрелы территории Израиля. Он также сообщил, что ливанские военные совместно с миротворческим контингентом ООН в Южном Ливане (UNIFIL) разыскивают тех, кто осуществил запуск ракет с тем, чтобы арестовать их.

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Апреля 2023
    Завершилось заседание военно-политического кабинета
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 6 Апреля 2023
    Премьер-министр Ливана осудил ракетные обстрелы Израиля
    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 6 Апреля 2023
    Праздник Песах под ракетами: север Израиля подвергся обстрелу с территории Ливана. Фоторепортаж
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Апреля 2023
    Массированный ракетный обстрел севера Израиля из Ливана, некоторые ракеты сбиты "Железным куполом"
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    05:52 "Пасхальная эскалация", день третий: обстрелы из Газы, ЦАХАЛ атакует объекты ХАМАСа. Хронология
    05:40 ХАМАС не берет на себя ответственность за ракетные обстрелы территории Израиля из Газы
    05:30 Прогноз погоды на 7 апреля: значительное повышение температуры
    05:04 "Цева Адом" в районах около границы с Газой
    04:59 СМИ: ЦАХАЛ атаковал ливанский офис ХАМАСа в Тире и цели в районе Клайлэ
    04:45 Недоувольнение Галанта, террор и переговоры. Итоги политической недели
    04:32 ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в секторе Газы
    04:23 "Книги – первая любовь человечества". Философ Михаил Эпштейн отвечает на детские вопросы
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5