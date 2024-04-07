Убитый по ошибке араб, прошедший гиюр, будет похоронен под именем Давид Бен-Авраам

Похороны застреленного в результате ошибки идентификации на перекрестке Элазар в Гуш-Эционе палестинца состоятся в понедельник, 8 апреля, а 15:00 на кладбище в поселке Ар-Браха, расположенном в Самарии. Он будет похоронен на еврейском кладбище под именем, полученным им после прохождения гиюра (перехода в иудаизм) – Давид Бен Авраам.

Как сообщает новостное издание религиозных сионистов "Кипа", решение о похоронах принял суд: друзья погибшего, волонтеры организации по сбору и идентификации жертв терактов и катастроф ЗАКА, при помощи юридического отдела организации обратились в суд с просьбой похоронить Давида Бен Авраама на еврейском кладбище, в соответствии с его религией и с его волей.

Заседание суда по этому вопросу состоялось в воскресенье, 7 апреля, и судья Ехезкиэль Элиягу принял решение передать тело для немедленного захоронения по иудейским обычаям на израильском кладбище.

Напомним: по словам жителей еврейской общины Хеврона, погибший был внуком палестинца, спасшего 25 евреев во время арабских беспорядков 1929 года. Он принял решение присоединиться к еврейскому народу, прошел гиюр в институте Меир, подал просьбу о получении гражданства Израиля, но эта просьба была отклонена.

21 марта, утром он ехал в Иерусалим, и был застрелен на автобусной остановке на перекрестке Элазар. Во время обыска его личных вещей в сумке был обнаружен маленький нож, который Давид возил с собой для самообороны, но никогда им не пользовался, указывает "Кипа". "Сегодня утром трагично оборвалась жизнь Давида Бен Авраама, гера и праведника, всем сердцем стремившегося влиться в народ Израиля, – рассказал в день гибели Бен Авраама представитель еврейского ишува в Хевроне Ноам Арнон. – Его история началась 95 лет назад, во время беспорядков 1929 года в Хевроне, похожих на резню 7 октября. Однако в отличие от арабов Газы, в Хевроне были десятки арабов, храбро спасавших еврейские жизни. Среди них был араб по имени Ид аль-Зейтун: по свидетельствам очевидцев, он укрывал в своем доме 25 евреев, в том числе семьи Кастель и Мени".