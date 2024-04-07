Машина террориста, ранившего двух израильтян на 55-й трассе, была заминирована

Пресс-служба пограничной полиции Иудеи и Самарии сообщила, что в машине террориста, осуществившего нападение на израильтян на 55-й трассе утром 7 апреля, были обнаружены десятки килограмм взрывчатки.

Саперы погранполиции Иудеи и Самарии обезвредили автомобиль методом удаленного взрыва.

Теракт на 55-й трассе произошел вскоре после 10 часов утра. Террорист подъехал к израильскому автобусу и открыл огонь. Бвли ранены двое израильтян – 19-летняя военнослужащая, и мужчина примерно 50 лет.

Террористу удалось скрыться. Более 10 часов продолжается его розыск.

Оружие террориста, автоматическая винтовка М-16 и его автомобиль, были найдены недалеко от места теракта.