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Израиль

Машина террориста, ранившего двух израильтян на 55-й трассе, была заминирована

время публикации: 07 апреля 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 20:30
Саперы погранполиции Иудеи и Самарии обезвредили автомобиль методом удаленного взрыва.
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба пограничной полиции Иудеи и Самарии сообщила, что в машине террориста, осуществившего нападение на израильтян на 55-й трассе утром 7 апреля, были обнаружены десятки килограмм взрывчатки.

Саперы погранполиции Иудеи и Самарии обезвредили автомобиль методом удаленного взрыва.

Теракт на 55-й трассе произошел вскоре после 10 часов утра. Террорист подъехал к израильскому автобусу и открыл огонь. Бвли ранены двое израильтян – 19-летняя военнослужащая, и мужчина примерно 50 лет.

Террористу удалось скрыться. Более 10 часов продолжается его розыск.

Оружие террориста, автоматическая винтовка М-16 и его автомобиль, были найдены недалеко от места теракта.

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