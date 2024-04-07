Машина террориста, ранившего двух израильтян на 55-й трассе, была заминирована
время публикации: 07 апреля 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 20:30
Пресс-служба пограничной полиции Иудеи и Самарии сообщила, что в машине террориста, осуществившего нападение на израильтян на 55-й трассе утром 7 апреля, были обнаружены десятки килограмм взрывчатки.
Саперы погранполиции Иудеи и Самарии обезвредили автомобиль методом удаленного взрыва.
Теракт на 55-й трассе произошел вскоре после 10 часов утра. Террорист подъехал к израильскому автобусу и открыл огонь. Бвли ранены двое израильтян – 19-летняя военнослужащая, и мужчина примерно 50 лет.
Террористу удалось скрыться. Более 10 часов продолжается его розыск.
Оружие террориста, автоматическая винтовка М-16 и его автомобиль, были найдены недалеко от места теракта.