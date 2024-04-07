Начальник Генштаба Герци А-Леви выступил со специальным заявлением по случаю шести месяцев с начала войны. Он говорил о возвращении похищенных, о готовности армии к возможному столкновению с Ираном, о продолжающихся боевых действиях в секторе Газы.

"Может показаться, что жизнь вернулась в нормальное русло в то время, когда военнослужащие продолжают героически сражаться. Тыл не ощущает этого, но семьи солдат это чувствуют очень хорошо. Мы ведем войну на несколько фронтов. Нет причины для паники, но и нет места для беспечности. Мы должны быть в курсе происходящего и сохранять высокий уровень готовности", – сказал Герци А-Леви.

Начальник Генштаба заявил, что возвращение похищенных является "важной и немедленной" целью. "Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных как можно быстрее", – сказал он, отметив, что для достижения всех других целей еще будет время, но возвращение похищенных не терпит отлагательств. Он также заявил, что чувствует личную ответственность за возвращение тех, кто удерживается в Газе.

Касаясь иранской угрозы, начальник Генштаба заявил, что ЦАХАЛ готов к столкновению с Ираном – как к обороне, так и к наступательным действиям. Он сказал, что Израиль работает совместно с США и стратегическими партнерами в регионе.

Говоря о ситуации на северных границах, Герци А-Леви отметил, что жителям будет разрешено вернуться в свои дома только тогда, когда находиться там будет безопасно. Он подчеркнул, что для этого потребуется еще время. "Мы сражаемся на севере, но мы также готовимся к возможной войне. Мы находимся на очень высоком уровне готовности", – заверил он.

Начальник Генштаба отметил, что пока не достигнуты все цели войны – возвращение всех похищенных, возвращение жителей юга и севера в их дома, ликвидация ХАМАСа в секторе Газы с тем, чтобы позволить другому правительству, без ХАМАСа, взять в свои руки управлением сектора Газы. "Ситуация очень сложная и простых решений не существует... Как мы уже говорили, для достижения некоторых целей требуется время, но мы не успокоимся, пока не достигнем их", – заверил он.

Герци А-Леви также отметил, что ЦАХАЛ изучает причины провала 7 октября, чтобы извлечь уроки и избежать повтора трагедии в будущем.

На вопрос журналистов, согласен ли он с Биньямином Нетаниягу, что Израиль находится в одном шаге от победы в этой войне, начальник Генштаба сказал: если смотреть на победу с военной точки зрения, то большинство батальонов ХАМАСа разбиты, они больше не могут действовать как единая структура, а превратились в небольшие террористические группы. И это, по словам Герци А-Леви, является большим достижением.

При этом он отметил, что ЦАХАЛ по-прежнему находится в секторе Газы.