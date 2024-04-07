Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 апреля: интенсивные боевые действия на юге сектора

В ночь на 7 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий выше на юге сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к югу от города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в Нусейрате.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям к востоку от Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районах Аз-Зина и Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Аль-Дженейна, к востоку от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к западу от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 7 апреля.

Разрешена к публикации информация о том, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли четверо израильских военнослужащих. Названы их имена. Капитан Идо Барух, 21 год, из Тель-Монда, командир группы в школе коммандос, служил в подразделении "Эгоз", погиб в бою на юге сектора Газа. Сержант Амитай Эвен Шошан, 20 лет, из Азриэля, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа. Сержант Риф Харуш, 20 лет, из Рамат-Давида, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа. Сержант Илай Цаир, 20 лет, из Кейдара, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа.