В боях в Газе погибли еще четверо израильских военнослужащих

Разрешена к публикации информация о том, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли четверо израильских военнослужащих. Названы их имена.

Капитан Идо Барух, 21 год, из Тель-Монда, командир группы в школе коммандос, служил в подразделении "Эгоз", погиб в бою на юге сектора Газа.

Сержант Амитай Эвен Шошан, 20 лет, из Азриэля, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа.

Сержант Риф Харуш, 20 лет, из Рамат-Давида, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа.

Сержант Илай Цаир, 20 лет, из Кейдара, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа.