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Израиль

В боях в Газе погибли еще четверо израильских военнослужащих

время публикации: 07 апреля 2024 г., 06:08 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 06:29
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о том, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли четверо израильских военнослужащих. Названы их имена.

Капитан Идо Барух, 21 год, из Тель-Монда, командир группы в школе коммандос, служил в подразделении "Эгоз", погиб в бою на юге сектора Газа.

Сержант Амитай Эвен Шошан, 20 лет, из Азриэля, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа.

Сержант Риф Харуш, 20 лет, из Рамат-Давида, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа.

Сержант Илай Цаир, 20 лет, из Кейдара, боец, проходивший обучение в школе коммандос, погиб в бою на юге сектора Газа.

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