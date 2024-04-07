Израиль пропустил в сектор Газы 322 грузовика с гуманитарной помощью

Офис координатора действий правительства на палестинских территориях сообщил, что в воскресенье, 7 апреля, было проверено 322 грузовика с гуманитарной помощью, которые затем проследовали в сектор Газы.

С начала войны это самое большое количество грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, которые были пропущены в сектор в течение одного дня.

Ранее Иордания объявила, что 7 апреля в сектор Газы наземным путем было отправлено 105 грузовиков с помощью.

7 апреля министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что отдал распоряжение оборонному ведомству "выделить ресурсы, необходимые для облегчения притока помощи (в Газу) и тесной координации с международными организациями и ключевыми партнерами".