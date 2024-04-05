Кабинет министров одобрил ряд шагов по увеличению объемов помощи, поступающей в Газу

На состоявшемся вечером 4 апреля заседании члены кабинета по вопросам национальной безопасности одобрили ряд шагов, которые помогут увеличить объемы гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы.

Достигнуто соглашение об увеличении часов работы контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом"; будет увеличено количество грузовиков с помощью из Иордании; общее количество грузовиков, пропускаемых в сектор в сутки достигнет 500.

Новостная служба "Кешет-12", отмечает, что часть из этих решений была одобрена раньше, но до сегодняшнего дня не была реализована.

Членов кабинета также ознакомили с результатами расследования гибели сотрудников World Central Kitchen, которое было проведено ЦАХАЛом.

Американский телеканал NBC вечером 4 апреля сообщил со ссылкой на два источника в Белом доме, что в ходе беседы с Нетаниягу президент Байден дал понять, что военная помощь Израилю может быть обусловлена шагами, предпринимаемыми Иерусалимом для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы.