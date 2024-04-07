ЦАХАЛ опубликовал отчет за полгода войны: цифры

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 апреля опубликовала краткий отчет по ходу войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после террористического нападения из Газы, жертвами которого в первый стали более тысяч человек.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 260 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 604 военнослужащих ЦАХАЛа.

За полгода войны из Газы по территории Израиля были выпущены около 9100 ракет, из Ливана – около 3100 ракет, из Сирии – около 35 ракет.

Сообщается, что в Газе уничтожено более 12 тысяч террористов, в их числе пять "бригадных генералов".

По данным ЦАХАЛа, за полгода войны в Газе были нанесены с воздуха удары по примерно 32000 целей. При этом 3600 дополнительных целей были выявлены в ходе наземной операции. Уничтожено и захвачено около 3250 ракетных установок. Разрушено около 4250 террористических инфраструктур.

На севере (в южном Ливане и, возможно, в Сирии) с воздуха были атакованы более 1400 целей. Свыше 3300 целей были атакованы наземными силами.

ВМС активно действовали более 165 тысяч часов, ВВС – более 185 тысяч часов.

В Иудее и Самарии были проведены более 6000 операций. Задержаны около 3700 подозреваемых, в их числе около 1600 активистов террористической организации ХАМАС. Разрушены 19 домов террористов.

Были призваны около 300 тысяч резервистов (83% – мужчины, 17% – женщины).

Опубликованы также по финансовым расходам на помощь раненым и их семьям, данные по разъяснительной работе и работе Управления тылом, данные по обучению военнослужащих, данные по использованию оружия, боеприпасов и амуниции, данные по эвакуации раненых и по эвакуации мирных жителей сектора Газы.