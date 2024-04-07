Опрос "Мидгам": около 50% израильтян считают необходимым проведение досрочных выборов

В воскресенье, 7 апреля, спустя полгода после начала войны, телеканал "Кешет" опубликовал данные опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" во главе с Мано Гева.

По данным опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, голоса избирателей распределились следующим образом: самой большой фракцией Кнессета стала бы партия "Махане Мамлахти" – 32 мандата, на втором месте "Ликуд" – 19 мандатов, на третьем месте "Еш Атид" – 15 мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: ШАС – 11, "Наш дом Израиль" – 11, "Оцма Иегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, МЕРЕЦ – 5.

По данным этого опроса, партия Гидеона Саара, которая сразу после выхода из "Махане Мемлахти" могла бы получить 5 мандатов, сейчас не преодолела бы электоральный барьер. Не прошли бы в Кнессет также партии Бецалеля Смотрича "Ционут Датит", "Авода" и БАЛАД.

Блок противников Нетаниягу (вместе с блоком ХАДАШ-ТААЛ) получает 73 мандата, партии нынешней коалиции – 47.

В ходе опроса респондентов попросили оценить по десятибалльной системе работу Нетаниягу, Ганца, Галанта, Герци А-Леви. Министр обороны Йоав Галан и начальник Генштаба Герци А-Леви получили 5,6 балла, Бени Ганц – 5,3, Биньямин Нетаниягу – 4,2 балла.

Респонденты, ассоциирующие себя с правым лагерям, проставили следующие оценки: Нетаниягу – 5,4; Галант – 5,9; Герци А-Леви – 5,6; Ганц – 4,9.

От левоцентристского лагеря были получены следующие оценки: Нетаниягу – 2,5; Галант – 5,2; Ганц- 5,8; Герци А-Леви – 5,6.

На вопрос о том, делает ли правительство достаточно для того, чтобы вернуть похищенных, 39% ответили утвердительно, и 56% – отрицательно. Среди избирателей партий коалиционного блока 30% ответили отрицательно, среди противников Нетаниягу – 80%.

На вопрос о том, руководствуется ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу при принятии решения политическими мотивами, 49% ответили утвердительно, 35% – отрицательно.

Около 50% респондентов считают необходимым проведение досрочных выборов, 41% – не видят в этом необходимости, 9% опрошенных ответили "не знаю".

На вопрос, на ком лежит ответственность за кризис в отношениях между Израилем и США, 41% респондентов ответили "на Нетаниягу", 30% – "на Бейдене", 21% полагают, что ответственность за это лежит на обоих лидерах.