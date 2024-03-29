Опрос "Mаарива": у Саара 4 мандата, Смотрич снова не проходит в Кнессет

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Maaрив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" стала бы крупнейшей фракцией с 33 мандатами, потеряв за последнюю неделю еще 2 мандата.

"Ликуд" набирает 19 мандатов (+2), "Еш Атид" остается с 12 мандатами, у ШАС, НДИ и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов (+1), МЕРЕЦ, РААМ, ХАДАШ-ТААЛ набирают по 5 мандатов.

"Ямин Мамлахти" во главе с Гидеоном Сааром набирает 4 мандата, сумев на этой неделе преодолеть электоральный барьер, а вот "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича снова остается вне Кнессета, набирая 2,9%.

Партия "Авода" получает 2,4%, партия БАЛАД – 2%.

44% респондентов предпочитают видеть Бени Ганца на посту премьер-министра, на 1% меньше, чем на прошлой неделе. Нетаниягу укрепляет свои позиции до 38% (+4%) за счет восстановления популярности среди избирателей "Ликуда".