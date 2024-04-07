СМИ: ведомство Бен-Гвира предлагает дать отпуска заключенным, чтобы разгрузить тюрьмы для террористов

Министерство национальной безопасности и Управление тюрем предупредили правительство, что места содержания подозреваемых и осужденных за террористическую деятельность переполнены. Если не принять срочные меры, через несколько дней Управление тюрем не сможет принять новых задержанных.

Из документа, подготовленного ШАБАС, следует, что тюрьмы для подозреваемых в терроре рассчитаны на 14500 заключенных, в настоящее время там содержится 21000 человек. С начала войны количество заключенных увеличилось на 4912 человек.

После начала войны в тюрьмах было объявлено чрезвычайное положение, действие которого уже несколько раз продлевалось, это позволяло принимать новых заключенных, несмотря превышение установленных норм и большую скученность в камерах. По информации сайта Walla News, для того, чтобы справиться с ситуацией, министерство национально безопасности предложило внести поправку в закон о тюрьмах, которая позволит Управлению тюрем предоставлять заключенным отпуск продолжительностью до 45 дней с тем, чтобы разгрузить тюрьмы для новых задержанных.

- Террористы 7 октября" в израильской тюрьме. Фоторепортаж