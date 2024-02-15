"Террористы 7 октября" в израильской тюрьме. Фоторепортаж
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Корреспондент израильского агентства Flash90 Хаим Гольдберг снял фоторепортаж в одной из тюрем на юге страны, где содержатся террористы, участвовавшие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.
Среди заключенных есть боевики "Нухбы" и других подразделений ХАМАСа, есть боевики из других террористических организаций.
Речь идет об особо опасных террористах. ХАМАС добивается их освобождения в рамках возможной новой сделки по "обмену пленными".
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