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    Фоторепортажи

    "Террористы 7 октября" в израильской тюрьме. Фоторепортаж

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    Корреспондент израильского агентства Flash90 Хаим Гольдберг снял фоторепортаж в одной из тюрем на юге страны, где содержатся террористы, участвовавшие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

    Среди заключенных есть боевики "Нухбы" и других подразделений ХАМАСа, есть боевики из других террористических организаций.

    Речь идет об особо опасных террористах. ХАМАС добивается их освобождения в рамках возможной новой сделки по "обмену пленными".

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