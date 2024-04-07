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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 7 апреля действовали в Рамалле и около Рамаллы, около Хеврона, около Шхема

время публикации: 07 апреля 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 07:08
Силы ЦАХАЛа в ночь на 7 апреля действовали в Рамалле и около Рамаллы, около Хеврона, около Шхема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 апреля действовали в Рамалле и около Рамаллы (в Бир-Зейте, Дир Ибзи, Кафр Ниме), около Хеврона (в Ятте, Идне, Байт-Уммаре), около Шхема.

Происходили столкновения. Поступали сообщения о пострадавших с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 апреля.

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