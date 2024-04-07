Силы ЦАХАЛа в ночь на 7 апреля действовали в Рамалле и около Рамаллы, около Хеврона, около Шхема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 апреля действовали в Рамалле и около Рамаллы (в Бир-Зейте, Дир Ибзи, Кафр Ниме), около Хеврона (в Ятте, Идне, Байт-Уммаре), около Шхема.

Происходили столкновения. Поступали сообщения о пострадавших с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 апреля.