Сигнал тревоги прозвучал в Цфате и окрестностях

В 20:31 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах Верхней Галилеи и на линии противостояния.

Сигнал "Цева адом" получили жители Цфате, тревога была слышна в промзоне Рамат Дальтон, Джише, Дальтоне, Кфар Хошен, Кадите.

Сообщается, что в районе обстрела были слышны взрывы. Нет сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.