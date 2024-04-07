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Израиль

Сигнал тревоги прозвучал в Цфате и окрестностях

время публикации: 07 апреля 2024 г., 20:33 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 20:40
Сигнал тревоги прозвучал в Цфате и окрестностях
Noam Revkin Fenton/Flash90

В 20:31 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах Верхней Галилеи и на линии противостояния.

Сигнал "Цева адом" получили жители Цфате, тревога была слышна в промзоне Рамат Дальтон, Джише, Дальтоне, Кфар Хошен, Кадите.

Сообщается, что в районе обстрела были слышны взрывы. Нет сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

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