Сигнал тревоги прозвучал в Цфате и окрестностях
время публикации: 07 апреля 2024 г., 20:33 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 20:40
В 20:31 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах Верхней Галилеи и на линии противостояния.
Сигнал "Цева адом" получили жители Цфате, тревога была слышна в промзоне Рамат Дальтон, Джише, Дальтоне, Кфар Хошен, Кадите.
Сообщается, что в районе обстрела были слышны взрывы. Нет сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.
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