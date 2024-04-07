Семье похищенной Лири Альбаг прислали траурный венок: ШАБАК подозревает Иран

Близким 19-летней военнослужащей ЦАХАЛа Лири Альбаг, которая была похищена в Нахаль-Оз в "черную субботу", неизвестные прислали траурный венок из цветов: в воскресенье, 7 апреля, когда исполняется шесть месяцев с момента похищения девушки.

Семья заложницы обратилась в службы безопасности в связи с получением такого странного и угрожающего подарка. Представители ШАБАКа, начавшие расследование инцидента, полагают, что венок семье девушки прислали "иранские источники", и речь идет о психологическом давлении на родственников похищенных.

Отметим, что это не первый случай подобной "психологической атаки": службы безопасности уже несколько месяцев собирают информацию о том, как Иран занимается сбором адресов проживания израильских сотрудников служб безопасности, рассылает венки, букеты цветов и послания семьям похищенных израильтян, и все это делается при помощи фиктивных платформ, созданных в Интернете.

При помощи этих платформ ведется работа против семей похищенных ХАМАСом израильтян и против офицеров израильских служб безопасности. Кроме того, спецлужбы Ирана организуют различные активные действия, такие как расклейка созданных в Иране плакатов, фотографирование участников демонстраций, заполнение фиктивных опросов и многое другое. В частности, они распространяют "опросы" для заполнения, чтобы собирать информацию об израильских гражданах.

Семья Лири Альбаг проживает в небольшом мошаве в центре Израиля, который упоминался в статьях о похищенной, публиковавшихся в различных изданиях, включая британскую Daily Mail.