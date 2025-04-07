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Израиль

ДТП около Тель-Авива, женщина в критическом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 07 апреля 2025 г., 02:50 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 05:45
ДТП около Тель-Авива, женщина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 7 апреля на 20-й трассе (Аялон) при движении в южном направлении, недалеко от развязки Кибуц Галуйот, столкнулись автомобиль и мотороллер. В результате аварии была тяжело травмирована женщина примерно 60 лет, ехавшая на мотороллере.

В критическом состоянии пострадавшую доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Мужчина, также ехавший на мотороллере, получил травмы средней тяжести.

Еще два человека получили легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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