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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Самарии камнеметателя и ранении двух его сообщников. Видео

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 07 апреля 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 00:32
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Самарии камнеметателя и ранении двух его сообщников
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации камнеметателя рядом с деревней Турмус-Айа в зоне действия бригады "Шомрон".

Вечером 6 апреля трое палестинских камнеметателей атаковали израильские машины на скоростном шоссе. Действия камнеметателей представляли угрозу для водителей и их пассажиров.

Бойцы 636-го подразделения для устранения угрозы открыли огонь в сторону камнеметателей, убив одного из них и ранив двух других.

Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа продолжат оборонительные и наступательные действия по всей Иудее и Самарии для обеспечения безопасности жителей этих районов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

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