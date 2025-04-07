ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Самарии камнеметателя и ранении двух его сообщников. Видео

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации камнеметателя рядом с деревней Турмус-Айа в зоне действия бригады "Шомрон".

Вечером 6 апреля трое палестинских камнеметателей атаковали израильские машины на скоростном шоссе. Действия камнеметателей представляли угрозу для водителей и их пассажиров.

Бойцы 636-го подразделения для устранения угрозы открыли огонь в сторону камнеметателей, убив одного из них и ранив двух других.

Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа продолжат оборонительные и наступательные действия по всей Иудее и Самарии для обеспечения безопасности жителей этих районов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.