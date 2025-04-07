ДТП около Бейт-Шемеша, две пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 7 апреля на 383-й трассе недалеко от поселка Сдот-Миха, около Бейт-Шемеша, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что две пострадавших – девушки примерно 19 лет – в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, еще один получил легкие травмы.

Пострадавшие направлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, а также в больницу "Каплан" в Реховоте.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.