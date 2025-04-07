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Израиль

ДТП около Бейт-Шемеша, две пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 07 апреля 2025 г., 03:45 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 05:50
ДТП около Бейт-Шемеша, две пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 7 апреля на 383-й трассе недалеко от поселка Сдот-Миха, около Бейт-Шемеша, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что две пострадавших – девушки примерно 19 лет – в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, еще один получил легкие травмы.

Пострадавшие направлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, а также в больницу "Каплан" в Реховоте.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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