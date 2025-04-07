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Израиль

Полиция Южного округа: ракета и обломки упали в Ашкелоне и еще двух местах в округе Лахиш

Война с ХАМАСом
Полиция
время публикации: 07 апреля 2025 г., 00:19 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 00:19
Полиция Южного округа: ракета и обломки упали в Ашкелоне и еще двух местах в округе Лахиш
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что после ракетного обстрела из Газы полицейские и саперы округа Лахиш работали на месте падения ракеты в Ашкелоне и еще в двух местах падения обломков ракет в окрестностях.

В результате падения ракеты в Ашкелоне был причинен ущерб нескольким транспортным средствам и жилому дому.

Парамедики "Маген Давид Адом" оказали помощь одному раненному осколками и нескольким людям, получившим травмы по дороге в бомбоубежища. Несколько человек нуждались в помощи для выхода из шокового состояния.

Командующий полицией Южного округа генерал-майор Хаим Бублиль провел совещание по оценке ситуации на месте падения ракеты в Ашкелоне, а также выслушал отчет командира округа Лахиш полковника Роя Вальдмана и поблагодарил сотрудников полиции за быструю реакцию и профессионализм. Генерал-майор Хаим Бублиль распорядился о поднятии уровня готовности полиции в районе.

Израиль
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