Полиция Южного округа: ракета и обломки упали в Ашкелоне и еще двух местах в округе Лахиш

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что после ракетного обстрела из Газы полицейские и саперы округа Лахиш работали на месте падения ракеты в Ашкелоне и еще в двух местах падения обломков ракет в окрестностях.

В результате падения ракеты в Ашкелоне был причинен ущерб нескольким транспортным средствам и жилому дому.

Парамедики "Маген Давид Адом" оказали помощь одному раненному осколками и нескольким людям, получившим травмы по дороге в бомбоубежища. Несколько человек нуждались в помощи для выхода из шокового состояния.

Командующий полицией Южного округа генерал-майор Хаим Бублиль провел совещание по оценке ситуации на месте падения ракеты в Ашкелоне, а также выслушал отчет командира округа Лахиш полковника Роя Вальдмана и поблагодарил сотрудников полиции за быструю реакцию и профессионализм. Генерал-майор Хаим Бублиль распорядился о поднятии уровня готовности полиции в районе.