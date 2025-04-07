ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана командира артиллеристов "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию на юге Ливана террориста "Хизбаллы", командира артиллерийских сил этой организации в районе Тайбэ – Мухаммада Аднана Мансура.

В сообщении сказано, что этот командир "Хизбаллы" был ответственен за многие обстрелы Верхней Галилеи за последние полтора года, в ходе войны "Железные мечи".

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал транспортное средство в районе Тайбэ, на юге Ливана. В сообщении было сказано об одном убитом.