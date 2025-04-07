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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана командира артиллеристов "Хизбаллы". Видео

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 07 апреля 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 15:02
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана командира артиллеристов "Хизбаллы"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию на юге Ливана террориста "Хизбаллы", командира артиллерийских сил этой организации в районе Тайбэ – Мухаммада Аднана Мансура.

В сообщении сказано, что этот командир "Хизбаллы" был ответственен за многие обстрелы Верхней Галилеи за последние полтора года, в ходе войны "Железные мечи".

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал транспортное средство в районе Тайбэ, на юге Ливана. В сообщении было сказано об одном убитом.

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Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана, один убитый
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