Профессор Илуз, лишенная Премии Израиля, получит особую премию Еврейского университета

Руководство Еврейского университета в Иерусалиме сообщило, что в связи с вмешательством министра просвещения Йоава Киша в работу комиссии по Государственным премиям учебное заведение наградит особой премией за дело всей жизни профессора Эву Илуз.

Ученая должна была стать лауреатом Премии Израиля по социологии. Однако министр потребовал пересмотреть это решение в связи с тем, что в 2021 году профессор поддержала антиизраильское обращение в международный суд в Гааге.

"Мой случай – лишение премии Израиля по политическим мотивам – является симптомом автоиммунного заболевания, поразившего нашу страну. Я не откажусь от своей подписи, не поддамся попытке заставить граждан, борющихся за будущее страны, капитулировать перед министерским диктатом", – сказала Илуз.