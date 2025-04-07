x
07 апреля 2025
|
последняя новость: 15:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2025
|
07 апреля 2025
|
последняя новость: 15:56
07 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Профессор Илуз, лишенная Премии Израиля, получит особую премию Еврейского университета

время публикации: 07 апреля 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 14:51
Профессор Илуз, лишенная Премии Израиля, получит особую премию Еврейского университета
Abir Sultan/Flash90

Руководство Еврейского университета в Иерусалиме сообщило, что в связи с вмешательством министра просвещения Йоава Киша в работу комиссии по Государственным премиям учебное заведение наградит особой премией за дело всей жизни профессора Эву Илуз.

Ученая должна была стать лауреатом Премии Израиля по социологии. Однако министр потребовал пересмотреть это решение в связи с тем, что в 2021 году профессор поддержала антиизраильское обращение в международный суд в Гааге.

"Мой случай – лишение премии Израиля по политическим мотивам – является симптомом автоиммунного заболевания, поразившего нашу страну. Я не откажусь от своей подписи, не поддамся попытке заставить граждан, борющихся за будущее страны, капитулировать перед министерским диктатом", – сказала Илуз.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook