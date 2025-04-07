Полиция допросила депутата Карива

Следователи управления полиции (ЛАХАВ-433) допросили депутата Кнессета Гилада Карива ("А-Демократим").

Он подозревается в том, что являлся источником утечки секретных сведений с закрытого заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Помимо прочего, полиция подозревает, что Карив передавал неуполномоченному лицу протоколы секретного заседания комиссии, в котором принимал участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Как сообщает "Кан", допрос Карива продолжался не более часа, так как депутат отказался отвечать на большинство вопросов следователей. В начале допроса Карив сделал заявление, согласно которому он никогда не публиковал секретную информацию и никогда не был источником утечки информации. После этого он практически не отвечал на вопросы.

Депутат Карив заявил, что это расследование стало результатом подачи жалобы спикером Кнессета Амиром Оханой. Карив назвал эту жалобу "политической, подрывающей саму суть принципа депутатского иммунитета".

По мнению Карива, целью подачи этой жалобы было "заглушить голоса оппозиции".